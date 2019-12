Vercauteren over nieuwe blessure Chadli en het gebrek aan offensieve kracht: "Moeten correct en realistisch blijven"

Frank Vercauteren moest achteraf wel tevreden zijn met een punt. Maar ondanks wat iedereen beweerde was dat vooraf niet de bedoeling: "We zijn gekomen voor drie punten, maar moeten blij zijn met één punt."

"Je bent altijd ontgoocheld als je geen drie punten hebt. Het was de bedoeling om te winnen, maar achteraf moet je tevreden zijn met dat punt. We hadden de punten broodnodig, maar we moeten correct en realistisch blijven. Offensief waren we niet goed genoeg qua kwaliteit, aanwezigheid en intensiteit. Zo hebben we niet kunnen brengen wat we verleden week brachten. Maar dit was ook een heel andere match."

Intussen heeft hij wel nog wat meer zorgen, want de wissel Chadli-Kayembe was niet zomaar uit voorzorg. "Nacer kloeg bij de rust al over pijn in de heup. We hebben hem zo lang mogelijk op het veld proberen houden, maar de heup is volledig geblokkeerd. Hij had te veel pijn."

Nieuwe opstelling

En dan was er nog dat papiertje dat via Thelin en Zulj bij Kompany geraakte. "Daar stonden geen geheimen op hoor. Verleden week hadden we wat problemen met de communicatie. Er stond gewoon de opstelling op na die wissel. Play-off 1? Jullie gaan van mij nog duizend keer hetzelfde antwoord krijgen: zolang het mathematisch mogelijk is, geloof ik erin."