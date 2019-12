Bölöni over keuze voor Defour, gemiste kans en de ref die geen kaarten trok

Laszlo Bölöni kon zijn ploeg weinig verwijten. Ze streden voor wat ze waard waren, maar de defensie van Anderlecht was sterk. Mbokani miste één van die kansen die hij anders nooit mist en zo verloor Antwerp twee punten.

Bölöni moest zich erbij neerleggen. "Het was een match met veel intensiteit. We hadden meer verdiend, maar moesten offensief realistischer geweest zijn. Maar goed, ik feliciteer mijn spelers voor wat ze dit jaar gedaan hebben."

De surprise van de chef was wel Steven Defour. Die werd vanuit het niets in de basis gegooid. Donderdag trainde Bölöni nog met afwisselend De Laet en Defour in zijn basisteam. Uiteindelijk viel de keuze dus op de ex-Rode Duivel.

"We zijn hem al een tijdje aan het voorbereiden. Ik wist ook niet hoe lang hij het zou volhouden, maar ik wist wel dat hij niet de hele match ging uitspelen. Maar ik ben content met wat ik gezien heb."

Behalve met de gele kaarten die maar niet vielen voor de tegenstander. "Ah, hebben jullie dat ook gezien? Daar ben ik blij mee. Schrijf maar!"