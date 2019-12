Van Crombrugge zit Mignolet op de hielen: "Getoond dat we ons mannetje kunnen staan"

Je moet tegenwoordig al van goeie huize komen om Hendrik Van Crombrugge te kloppen. Simon Mignolet heeft al twaalf clean sheets, maar misschien zijn de negen van Van Crombrugge nog indrukwekkender, aangezien hij in een elftal speelt dat niet al te goed draait.

Op de Bosuil pakte de 26-jarige keeper alweer uit met twee goeie saves om het punt van zijn ploeg veilig te stellen. “Elke ploeg geniet ervan als je de nul houdt", zei hij achteraf.

Enige probleem: van de negen clean sheets die hij al verzamelde wisten zijn aanvallers er bij zeven gelegenheden aan de overkant geen te maken. "Onze aanvallers kunnen zich concentreren op hun werk omdat ze weten dat het achteraan goed staat. Op dit moment scoren ze moeilijk, waardoor het belangrijk is de nul te houden", aldus Van Crombrugge.

Het punt was voor hem dan ook positief. "Antwerp is ongeslagen thuis, dan weet je dat het een moeilijke verplaatsing is. In de kerstperiode gaat de concentratie soms verloren. We hebben gevochten. Je weet dat je op de Bosuil móét vechten om iets te rapen. Onze achterlijn heeft nog nooit zo veel kopbalduels gehad in één match en de meeste duels hebben we gewonnen. We tonen dat we ons mannetje kunnen staan."