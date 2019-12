Jelle Vossen op weg terug naar Cercle Brugge? 'Fans en entourage dromen van een terugkeer'

Het contract van Jelle Vossen loopt af bij Club Brugge en de kans is heel groot dat hij tijdens de wintermercato vertrekt. Het zou wel kunnen dat hij gewoon op Jan Breydel actief blijft.

Volgens De Standaard dromen ze bij Cercle Brugge ervan om Jelle Vossen aan te trekken. De Limburger heeft het scorende vermogen dat de ploeg dringend nodig heeft. Idriss Saadi brengt niet wat er van hem verwacht werd. Lyle Foster en Alimami Gory spelen meer op de flank en Dylan De Belder komt net terug na een zware blessure.

Jelle Vossen past niet in de plannen van Philippe Clement bij Club Brugge en krijgt nauwelijks speeltijd. Het is wel de vraag of de topschutter van het laatste decennium uit de Jupiler Pro League een transfer naar de kelder van het klassement ziet zitten.