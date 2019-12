Ook Doku weerlegt kritiek op spel Anderlecht: "We zijn niet gekomen voor een punt"

Jérémy Doku kon tegen Antwerp niet zijn stempel drukken zoals tegen Genk. De winger had wel één goeie kans, maar stuitte op Bolat. Achteraf was ook hij tevreden met het punt.

Doku moest het opnemen tegen Ritchie De Laet en Aurélio Buta, twee ervaren knapen. "Antwerp is een goeie ploeg en dat wisten we vooraf ook. We zijn wel gekomen om te winnen, we kwamen echt niet voor een gelijkspel. Maar onze organisatie waar we een hele week aan gewerkt hadden stond wel goed. Onze pressing was er, dus dat is goed gelukt."

Al schiet Anderlecht er natuurlijk weinig mee op. "We proberen elke match te winnen en dan zien we wel voor de top zes. We focussen ons op deze match en kijken niet naar de anderen."

Voor Doku was het ook wel speciaal, want het was de eerste keer dat hij in zijn thuisstad in de eerste ploeg stond. "Ik heb voor Beerschot gespeeld bij de jeugd en Antwerp was natuurlijk onze rivaal. Dus ja, het was wel leuk."