Pluim voor Vercauteren na terugkeer Zulj: "Hij zei me om simpeler te spelen"

Peter Zulj viel niet door de mand tegen Antwerp. De Oostenrijker had het wel veel moeilijker dan tegen Genk, maar hij had ook amper aanspeelpunten voor hem. Dan ging hij maar in duel op het middenveld en dat lukte wel.

Zulj kreeg heel veel kritiek over zich, bakken zelfs, sinds hij bij Anderlecht arriveerde. Maar de laatste twee matchen komt hij boven water. Met die kritiek heeft hij trouwens weinig... "Ik lees geen kranten. Daarbij, ik begrijp ze toch niet. Ik weet dat ik kritiek kreeg, maar dat heb ik niet gelezen. Jullie mogen schrijven wat jullie willen, ik trek er me toch niks van aan. Ik concentreer me op het voetbal." Kritiek - opbouwend dan wel - kreeg hij ook intern, zoals Frank Vercauteren donderdag al bevestigde. "Ik heb een paar dingen in mijn spel veranderd na een discussie met de trainer. Ik heb veel gewerkt toen ik niet speelde. Ik ben blij dat ik terug ben en mijn spel is echt verbeterd." Een pluim dus op de hoed van Vercauteren, die tot de middenvelder kon doordringen. "De coach vroeg me om sneller te spelen, om minder de bal te raken vooraleer ik pass. Ik heb de trainer gevraagd wat ik kon doen en hij zei me dat ik simpeler moest spelen. Dat heb ik gedaan."