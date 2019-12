Surrealistisch: Oostende moet vertrek coach aankondigen tijdens de rust van wedstrijd

Käre Ingebrigtsen sluit na zes maanden al de deuren van de Versluys Arena en trekt naar Cyprus. "Een volgende stap in zijn carrière en wie zijn wij om hem tegen te houden?", klonk het bij Oostende. Het klinkt meer als de vlucht vooruit. En niet enkel van de trainer...

Oostende heeft immers bijzonder weinig moeite gedaan om hun Noorse trainer aan boord te houden. Ze zijn aan de Kust al blij dat ze er nog compensatie voor krijgen, want elke euro telt. Maar toen Ingebrigtsen het nieuws bracht dat Apoel Nicosia geïnteresseerd was, kreeg hij ook het gevoel dat de club hem geen strobreed in de weg zou leggen.

Opvolger

Nu goed, de coach heeft ook wel begrepen dat er bij Oostende weinig eer te rapen valt. De club zoekt wanhopig naar een investeerder - al wordt wel beweerd dat die er in januari zal zijn - en kan tijdens de wintermercato bijzonder weinig uitrichten. Na de resultaten van de voorbije speeldag zit de Kustploeg trouwens weer in vieze sportieve papieren. Ze hebben wel nog zeven punten voorsprong op Cercle Brugge, maar stel...

Oostende zou ook al uitgekeken hebben naar een opvolger. De namen op dat lijstje zijn niet bekend, maar onder meer Glen De Boeck - die deze zomer al in beeld was - is vrij. De bekendmaking tijdens de rust van de wedstrijd tegen Charleroi is wel vrij surrealistisch. Het was niet de bedoeling, maar onder meer wij hadden het nieuws al horen waaien en hadden geïnformeerd.

Gedwongen

Ook bij Oostende kwamen er tijdens de wedstrijd berichten binnen van journalisten die het fijne ervan wilden weten. Het noopte voorzitter Frank Dierckens ertoe om tijdens de pauze meer klaarheid te schenken. Het persbericht was wel al gereed, maar het was niet de bedoeling dat tijdens de match te moeten lossen.

Zelfs zijn naaste entourage was nog niet op de hoogte van de plannen. Dat Ingebrigtsen ontkent dat er al een akkoord is, zou trouwens onder de categorie 'zever' kunnen geklasseerd worden. Normaal gezien stapt hij morgen op het vliegtuig richting Cyprus...