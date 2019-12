Anderlecht klopt zich ook op de borst: "Wat dat betreft leidinggevend in België" en "Met dank aan Kompany ..."

RSC Anderlecht stond de voorbije weken en maanden in de hoek waar de klappen vielen en ook het jaarrapport voor het seizoen 2018-2019 is op financieel vlak een zware dobber. Maar er zijn ook positieve punten te vertellen.

Operationeel directeur bij RSCA Jo Van Biesbroeck ziet namelijk ook enkele opstekers in de hele zaak: "Wat sponsoring betreft zijn we leidinggevend in België", is hij kristalhelder bij Sporza.

Merchandising

"En Vincent Kompany heeft de merchandising ook een schwung gegeven. Op dat vlak maken we ons geen zorgen."

"Het verlies speelt zich vooral op sportief vlak af en daar zullen we dan ook de oplossing moeten gaan zoeken", aldus nog Van Biesbrouck - die zich dan ook geen zorgen maakt wat de licentie betreft.