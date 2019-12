'Antwerp staat dicht bij eerste wintertransfer, maar laat ook verdediger vertrekken'

Antwerp wil zich zeker ook gaan versterken tijdens de wintermercato, al heeft dat ook zijn gevolgen aan uitgaande zijde.

Antwerp heeft al een paar dagen Avadongo op het oog. De 23-jarige Congolese verdediger speelt in eigen land bij AS Vita.

Exit Batubinsika

Hij is sinds oktober ook international voor zijn land, nu lijkt hij ook op weg naar de Bosuil. Antwerp wil hem er graag bij, met oog op de toekomst.

Een en ander zou wel betekenen dat Dylan Batubinsika mag verkassen bij The Great Old. Hij is nu al maar vierde keuze centraal achterin en dus mag hij volgens Het Nieuwsblad vertrekken bij Antwerp.