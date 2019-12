Cercle Brugge schreeuwt na nederlaag tegen Kortrijk om hervorming VAR: "67 procent van de beslissingen in ons nadeel"

Cercle Brugge verloor donderdag met het kleinste verschil op het veld van KV Kortrijk. Er was weer veel te doen over de VAR.

Cercle gaat zo de winterstop in met zes punten achterstand op Waasland-Beveren. Via de clubsite stuurde de Vereniging nu een opvallend bericht de wereld in. Het hekelt daarin het systeem van de VAR en stelt onder meer voor om 'challenges' in te voeren. Lees het volledige bericht' hieronder.

“Groen-Zwart wil zich geen slechte verliezer tonen – winst en verlies zijn inherent aan topsport – maar het stelt wel vast dat in 2019 verscheidene scheidsrechterlijke beslissingen voor frustraties en onduidelijkheid hebben gezorgd. De VAR werd in het leven geroepen om een eerlijker wedstrijdverloop te garanderen, ruimte voor discussie weg te nemen en het voetbalplezier voor spelers en fans te laten primeren. Cercle concludeert dan ook dat aan geen van deze doelstellingen is voldaan.”

“We willen met onze oproep vooral de scheidsrechters en alle officials in bescherming nemen”, aldus bestuurder Vincent Goemaere. “De KBVB heeft de voorbije jaren heel wat kansen gegeven aan jonge, opkomende en talentvolle referees. Die verjongingskuur is belangrijk voor de verdere opmars van het Belgisch voetbal, maar welk signaal geef je aan die scheidsrechters, als ze iedere keer weer kunnen worden teruggefloten door de VAR? Ook de jonge refs in het busje kunnen fouten maken. Werkt de techniek, de hardware en het ophalen van de beelden altijd correct? Hoe schat je als jonge ref een fout dan nog integer in? De VAR moet een hulpmiddel zijn, maar het niet consequent en wispelturig ingrijpen is kwalijk voor een scheidsrechter.”

Cercle Brugge vraagt in de eerste plaats om de definitie van ‘clear error’ te herzien. “De term is te theoretisch en vaak tegenstrijdig aan de praktijk”, zegt Vincent Goemaere. “Wat als een doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel van een speler die niet bij die fase is betrokken, of niet in de lijn van de actie staat? Volgens de theorie is er op dat moment geen sprake van ‘clear error’, maar in de praktijk wordt dat dus wel toegepast: dat was in Kortrijk ook het geval.”

Een VAR-interventie neemt bovendien heel wat tijd in beslag, waardoor het tempo uit de wedstrijd verdwijnt. Oorzaak daarvan is net de onduidelijkheid of er sprake is van een ‘clear error’ en of de video ref dus moet ingrijpen. Meer duidelijkheid zou iedereen ten goede komen, stelt Vincent Goemaere: “De spontaniteit is zoek. Scheidsrechters én video refs kunnen zich niet meer in het wedstrijdverloop inleven. Ook op spelers en supporters heeft die onduidelijkheid een heel vervelende invloed. Juichen na een doelpunt? Dat kun je maar beter niet doen, je weet maar nooit dat het doelpunt alsnog wordt afgekeurd, om onduidelijke redenen.”

Dan zijn er natuurlijk nog de naakte cijfers. Van alle VAR-tussenkomsten bij wedstrijden van Cercle Brugge in 2019 was 67 procent in het nadeel van Groen-Zwart. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat elke nadelige beslissing onterecht was, maar het is relevant om weten dat 80 procent van die nadelige beslissingen voor hevige betwisting en frustraties bij spelers en supporters zorgde. En één op twee nadelige beslissingen na een volgens Cercle onterechte tussenkomst van de VAR had een rechtstreekse invloed op de eindscore en dus op het puntentotaal.

En er is meer, Goemaere: “Wat ook voor frustraties zorgt, is het feit dat beslissingen na een wedstrijd niet (voldoende) worden gemotiveerd. Clubs en supporters worden in het ongewisse gelaten. De VAR ging zogezegd een einde maken aan eindeloze discussies, maar wij stellen vast dat het effect precies het tegenovergestelde is.” Net daarom wil Cercle de analyse niet beperken tot de eigen situatie. “We zien die frustraties ook bij andere profteams. Wij vechten nu tegen de degradatie, maar een duidelijkere VAR-regeling is ook belangrijk voor clubs die om de titel strijden of om een plaats in play-off 1. Drie punten, of zelfs één punt minder of meer, dat kan een groot verschil maken in de eindafrekening”, zegt Vincent Goemaere. “We moeten vermijden dat de ergernis rond het systeem een weerslag heeft op het algemene arbitrageniveau en de kwaliteit van onze competitie.”

Vincent Goemaere heeft alvast een suggestie in huis: “Misschien de clubs op termijn met twee ‘challenges’ (één aan elke zijde) per wedstrijd zelf laten beslissen of ze de VAR willen inschakelen. Dat systeem wordt al gehanteerd in het (ijs)hockey en wordt positief geëvalueerd.”