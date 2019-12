Daum betreurt één transfer bij Club Brugge: "Ik zei: 'Bart (Verhaeghe), dan geven we de kans op de titel weg'"

Christoph Daum blikte in Het Laatste Nieuws terug op zijn passage bij Club Brugge in het seizoen 2011-2012.

De resultaten onder de Duitser waren dat seizoen hoopgevend, maar in de wintermercato zag Christoph Daum de titelhoop kelderen. De trainer werd bij voorzitter Bart Verhaeghe in de auto geroepen en kreeg dan een mededeling die hij liever niet had gehoord.

"Bart vertelde me dat Monaco acht miljoen euro wou betalen voor Nabil Dirar. Het bod was nu of nooit", vertelde Daum. "Ik antwoordde: ‘Bart, dan geven we de kans op de titel weg. Doe het in de zomer.' Verhaeghe vond dat Club Brugge dat bod uit economisch standpunt niet kon laten schieten."

Club stond toen na 21 speeldagen negen punten achter op leider Anderlecht. "Maar je kan mijn tijd bij Club niet vergelijken met nu. Het budget toen was 30 miljoen euro, nu is het 100 miljoen. Een transfer zoals Mignolet kon in mijn tijd niet. Integendeel, ik verloor mijn beste speler", besloot Daum.