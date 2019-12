Mag Lukaku binnenkort Chileense pitbull verwelkomen bij Inter? Italiaanse media melden een akkoord

Hoewel het contract van Arturo Vidal nog tot medio 2021 loopt bij Barcelona, lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij nog tot dan voor de Catalaanse club zal voetballen. De relatie tussen beide partijen zou verzuurd zijn.

Arturo Vidal eist achterstallige premies van Barcelona, terwijl de Catalaanse club beweert dat de Chileense middenvelder daar geen recht op heeft (daar leest u HIER meer over). De speler dreigt met juridische stappen en lijkt zich zo onmogelijk te maken bij de club.

Vorige zomer werd Vidal in verband gebracht met Inter Milaan en de Italiaanse club zou nog steeds geïnteresseerd zijn. Meer nog, verschillende media in Italië melden dat de Chileen en de Nerazzurri al een voorakkoord hebben. Vidal zou tot 2022 aan de slag kunnen bij het team van Romelu Lukaku, dat momenteel aan de leiding staat in de Serie A.

Het contract van Vidal bij Barça loopt pas in 2021 af, dus op clubniveau moet er ook nog een akkoord bereikt worden.