'Absolute Engelse topclub wil Napoli aftroeven voor Genkse steunpilaar'

Er is de voorbije weken al het nodige geschreven over Sander Berge. En de vraag is dan ook: hoe loopt het af met hem? Een wintertransfer of niet?

Napoli was als eerste topclub concreet geïnteresseerd, maar de onderhandelingen tussen Genk en de Zuid-Italiaanse club zijn voorlopig nog niet echt opgestart. Liverpool Bij Genk maakten ze zich enkele weken geleden ook al sterk bij monde van voorzitter Croonen dat ze Berge niet zonder slag of stoot wilden laten gaan. "Hij is onze belangrijkste speler momenteel", klonk het toen nog. En dus is het maar de vraag of en wie hem zal kunnen komen losweken in de maand januari. Volgens de Noorse pers zou ondertussen ook Liverpool zich alvast in de debatten hebben gemengd. Benieuwd of zij wél door gaan drukken.