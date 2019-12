Haalt FC Barcelona versterking op bij Chelsea? 'Braziliaanse winger moet concurreren met Dembélé'

De wintermercato is in zicht en de spelers die momenteel geen contract hebben voor volgend seizoen mogen beginnen onderhandelen met potentiële nieuwe clubs.

Dat geldt ook voor de Braziliaanse winger Willian. Hij staat in de belangstelling van FC Barcelona, de Spaanse topclub heeft twijfels bij de fysieke paraatheid van Ousmane Dembélé en is op zoek naar een extra concurrent. Willian is in de zomer van 2020 transfervrij en dus een interessante opportuniteit.

Willian speelt sinds de zomer van 2013 in Londen. Voordien kwam hij uit voor Shakhtar Donetsk en het Russische Anzji. De Braziliaanse international stond meestal in de basis, maar zat ook vaak op de bank voor spelers als Eden Hazard en Pedro Rodriguez.