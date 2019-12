Goed begonnen is half gewonnen: 'Na Trebel is Anderlecht nog een overbodige pion kwijt'

RSC Anderlecht wil de komende weken maar liefst tien overbodige spelers naar de uitgang begeleiden. Met een beetje geluk zijn er al twee weg. Ook Alexandru Chipciu heeft een aanbieding op zak.

Eerst nog even dit: de transfer van Adrien Trebel naar Al Shabab zal eerstdaags officieel gemaakt worden. RSC Anderlecht zal dan wel geen transfersom meer ontvangen voor de Fransman, maar paars-wit is al blij dat ze van zijn loon af zijn.

Ook Alexandru Chipciu staat op het punt om te vertrekken. Gaziantepspor heeft zich officieel gemeld om de Roemeen naar Turkije te halen. Chipciu is in juni einde contract, dus de kans is klein dat Anderlecht nog veel aan hem zal verdienen.