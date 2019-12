Dé uitblinker bij revelatie KV Mechelen: enorm gerespecteerd door zijn ploegmaats voor zijn werk

KV Mechelen staat na 21 speeldagen in de top zes. Het sprookje blijft maar duren voor de Maneblussers. Nog opmerkelijker is dat ze het grotendeels met hun kern van vorig seizoen doen. Maar wie is daar nu de uitblinker in? Een vraag die velen met dezelfde speler zullen beantwoorden.

Onur Kaya, Rob Schoofs, Thibaut Peyre, Nicola Storm,... Het zijn allemaal uitblinkers te noemen. Maar eentje die er bovenuit steekt, is toch wel Joachim Van Damme. Hoe die na twee seizoenen schorsing is teruggekomen, mag het mirakel van de afgelopen twee jaar genoemd worden. Van Damme is de onverzettelijkheid zelve voor de verdediging: onmogelijk van de bal te zetten en steeds de goeie oplossing voor hem vindend. Als het even kan, gaat hij offensief ook nog zijn steentje bijdragen. Leider Schoofs keek zijn ogen uit toen de Beverse middenvelder ineens naast hem kwam te staan. "Hij is zo sterk, recupereert zoveel en hij kan ook nog goed voetballen. Dankzij hem kan ik me offensief meer uitleven", zei hij onlangs nog. Tegenstanders hebben dat intussen ook door en weten dat als ze Van Damme het voetballen beletten, al een heel eind op weg zijn om Mechelen te dwarsbomen. Maar hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd in het geheel door nog simpeler te gaan voetballen. Een leider, in woord en daad.