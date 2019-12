Gaat Clement straks de internationale toer op? "Hij heeft het in zijn vingertjes"

Met nog enige vorm van voorzichtigheid lijkt Philippe Clement als trainer op weg naar zijn tweede titel op rij. In drie jaar tijd heeft de voormalige verdediger enorme indruk gemaakt als T1. Is hij dan de trainer die ooit de absolute top gaat halen? Johan Boskamp denkt van wel.

"Ik had niet verwacht dat Flippie het zo goed ging doen. Hij staat voor goed voetbal. Zowel bij Waasland-Beveren als bij Genk en Club Brugge liet hij dat zien. Dan is het geen toeval meer. Een bewijs dat hij het in zijn vingertjes heeft", klinkt het in GvA.

Nochtans waren er reservaties vooraf. "Ik dacht altijd dat hij te bescheiden of te rustig was. Hij durft beslissingen te nemen. Diagne moest moven en dat gebeurde allemaal vrij geruisloos. In het buitenland zal hij zich aan de cultuur moeten aanpassen. Maar als het hier geen probleem is, waarom zou het daar dan wel zo zijn?"

Wordt hij straks een internationale toptrainer? Het kan zomaar. “Dat denk ik wel, maar hij heeft voor drie jaar getekend en Club Brugge is zijn club natuurlijk. Nu, hij is ook vertrokken nadat hij kampioen is geworden met Genk. Hij wist toen dat Malinovskyi en Trossard vertrokken. Dat heeft hij slim gezien. Misschien krijg je in Brugge straks hetzelfde.”