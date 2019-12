D'Onofrio doet razendambitieuze plannen van Antwerp FC uit de doeken: "Binnen twee of drie jaar zullen onze installaties concurreren met die van de Europese topclubs"

Antwerp FC is sinds enkele seizoenen bezig met een (her)bestorming van de Belgische voetbaltop. Onder leiding van Paul Gheysens en Luciano D'Onofrio wil het stamnummer één opnieuw aanknoppen met de successen.

Paul Gheysens zorgt dan wel voor het geld, maar het is Luciano D’Onofrio die het sportieve plan van Antwerp FC helemaal heeft uitgetekend. En hoe? In het derde seizoen na de promotie lijkt de Great Old zelfs nog mee te doen om de titel.

“Ik ben alleszins tevreden met het werk dat we al verricht hebben”, glimlacht D’Onofrio in Het Laatste Nieuws. “Voor mij persoonlijk is het nochtans niet evident. Ik spreek de taal niet, hé. Maar iedereen helpt mij.”

Na jarenlang strompelen in het vagevuur van tweede klasse is de Great Old op korte tijd uitgegroeid tot een stabiele Belgische topclub. “Toen ik tweeënhalf jaar geleden begon bij Antwerp wilde we eerst en vooral de subtop kietelen.”

“Vandaag staat Antwerp voor goed voetbal, een zéér goed publiek en voor installaties die over twee of drie jaar zullen concurreren met die van de grote clubs in Europa. Antwerp in één woord omschrijven? Ambitieus.”