Thierry Henry over zijn passie voor voetbal en zijn speciale band met één Rode Duivel

Zijn debuut als hoofdcoach was geen geweldig succes voor Thierry Henry, maar weldra krijgt de Fransman zijn tweede kans als T1.

Die krijgt hij bij het Canadese Montreal Impact, waar hij in november aan de slag ging. De competitie begint er over enkele maanden. "Trainer zijn heeft altijd in mij gezeten. Voetbal is een passie waar ik niet aan kan weerstaan. Er zijn dagen dat ik zeven wedstrijden na elkaar bekijk", liet Thierry Henry optekenen in Sport/Voetbalmagazine.

Zijn eerste stapjes als trainer zette hij bij de Rode Duivels, waar hij assistent was van Roberto Martinez. Hij hield er ook een goede band met Romelu Lukaku aan over. "Ik kom goed overeen met Rom. Mijn verleden als aanvaller heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht. Net als ik, is Romelu bezeten door het spelletje."