🎥 AC Milan wint met 9-0 bij comeback Zlatan Ibrahimovic, Zweedse topspits maakt meteen een doelpunt

Een dag na zijn voorstelling bij AC Milan heeft Zlatan Ibrahimovic zijn eerste doelpunt al gemaakt. De 38-jarige Zweed scoorde tegen de amateurs van Rhodense en viel op met de vele aanwijzingen die hij zijn ploeggenoten gaf.

Donderdag landde Zlatan Ibrahimovic in Milaan en werd hij voorgesteld aan de pers. De Zweed speelde een dag later meteen mee in de oefenpot tegen Rhodense en was goed voor een doelpunt. Hij gaf tijdens de wedstrijd zijn ploeggenoten ook heel wat aanwijzingen en tips mee. AC Milan won de wedstrijd overigens met 9-0.