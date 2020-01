Wie scoort het best op sociale media? Anderlecht autoritair op kop - STVV, Kortrijk en Club Brugge sterke stijgers

Professionele voetbalclubs proberen niet alleen op het veld te scoren, ook op de sociale media zetten ze hun beste beentje voor. Het is namelijk een makkelijk communicatiemiddel én er valt iets aan te verdienen? Maar welke Belgische club scoort nu het best op Facebook? (Bron: Sportimize)

Dat is en blijft Anderlecht. Met overduidelijke cijfers zelfs. De recordkampioen telde op 1 juni 2019 meer dan een miljoen duimpjes op Facebook en op Nieuwjaar nog 'maar' 996.500, toch blijft paars-wit hoog boven de rest uit torenen.

Top-6

Want eerste achtervolger Club Brugge moet het met een pak minder volgers op Facebook doen: 375.750. Maar terwijl Anderlecht op een half jaar 6.000 volgers verloor, kreeg blauw-zwart er 72.000 bij. De inkomende transfer van Percy Tau, immens populair in Zuid-Afrika, heeft daar een groot aandeel in.

Antwerp (294.508 volgers), Standard (283.193), KAA Gent (134.919) en Racing Genk (132.679) zijn als grote ploegen de logische plaatsen 3 tot en met 6 in de rangschikking. De kleinere clubs moeten het met heel wat minder volgers doen.

Maar net onder die top-6 zijn er twee grote stijgers: KV Kortrijk en Sint-Truiden. De Kanaries hebben net zoals Tau een speler in de rangen die de volgers met grote getalen lokte: 'de Vietnamese Messi' Cong Phuong. Of beter hadden, want de huurling kon de technische staf van STVV niet overtuigen en keerde vervroegd terug naar Azië. Bij Kortrijk hechten ze dan weer bijzonder veel belang aan hun strategie op sociale media.

+ 172 %

De verschillen bij beide clubs zijn immens. Op 1 juni 2019 telden de Kerels net geen 25.000 volgers, op 1 januari 2020 waren dat er al 67.790 (+ 172%). Bij STVV ging het volgersaantal van 32.000 naar 67.000 (+ 111%).

Waasland-Beveren is met 15.461 volgers de slechte leerling van de (eerste) klas(se). De Waaslanders moeten vier ploegen uit 1B (Lokeren, OHL, Union en Beerschot) voor zich dulden.

Alle cijfers via Sportimize: