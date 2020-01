Philippe Clement hoopt snel op een nieuwe diepe spits: "Ik weet dat het allemaal niet evident is"

Club Brugge is momenteel op stage in Qatar om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Blauw-zwart hoopt om snel een nieuwe spits aan te trekken, maar evident is dat niet.

Club Brugge voert momenteel onderhandelingen met de Argentijnse club San Lorenzo over een mogelijke transfer van Adolfo Gaich. Clement wou over die geruchten weinig kwijt: "Ik spreek niet graag over spelers die hier niet zijn", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Soms lanceren makelaars geruchten om de waarde van een speler te doen stijgen." Club haalde met Youssouf Badji wel al een nieuwe spits, maar die is piepjong en vooral bij de A-kern om bij te leren.

Clement hoopt om zijn diepe spits nog op stage te verwelkomen: "Het is altijd beter dat de nieuwkomers een stage meemaken. Ik ken het wereldje uiteraard goed en wintertransfers zijn echt niet evident. Met ons Europees parcours in de Champions League en de wedstrijden tegen Manchester United die eraan komen kunnen we spelers overtuigen."