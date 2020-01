Bronn, Kubo, Vossen, ... : overbodig voor de ene club, maar misschien van goudwaarde voor een andere

De winterse transferperiode is vaak het moment waarop clubs hun overbodige spelers proberen te lozen. Voor hun huidige clubs zijn ze misschien niet meer van waarde, maar dat kunnen ze voor andere teams wel zijn.

KAA Gent heeft deze transferperiode misschien wel de beste spelers in de etalage gezet. Nog niet zo lang geleden werd Dylan Bronn als een van de betere centrale verdedigers van de Pro League beschouwd, maar vorige week liet de club hem via een achterpoortje, maar wel voor de nodige miljoenen, vertrekken.

We zien nu dezelfde situatie bij Yuya Kubo. Dit seizoen kwam de Japanner slechts aan twee basisplaatsen en nu mag hij alweer vertrekken. Hij scoorde nochtans 25 keer in zijn 73 optredens voor de Buffalo's. In zijn eerste play-offs scoorde hij zes keer. Dat seizoen werd hij bij de beste winteraankopen gerekend.

En wat dan gezegd van Jelle Vossen? Hij is met blauw-zwart mee op stage en hij traint steeds mee met de A-kern, maar als hij in januari niet vertrekt zal het waarschijnlijk nog een lang seizoen van bank- en tribunezitten worden voor de voormalige Gouden Stier. Op zijn dertigste zou hij zeker nog enkele eersteklassers een dienst kunnen bewijzen. Is het nu niet, dan is het in de zomer, want dan loopt het contract van Vossen af.

Bij Anderlecht is er geen gebrek aan overbodige spelers: Davy Roef, Yevhen Makarenko, Knowledge Musona, Kenny Saief en Alexandru Chipciu speelden nog geen minuut in deze jaargang van de Pro League. Ze zouden bij een goed bod mogen vertrekken. En dan is er nog het ingewikkelde dossier van Trebel...

Ook over de taalgrens zijn er spelers die aan de kant zijn geschoven. Charleroi leende Enes Saglik vorig jaar een half seizoen uit aan Tubeke en dit seizoen zat hij zes keer bij de wedstrijdselectie. Hij kan nu weg, of gratis in de zomer. In Luik werd Sébastien Pocognoli vorige week nog uit zijn lijden verlost. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden, nu is het maar de vraag wat zijn volgende bestemming wordt.