Haroun over maatje Defour: "hij brengt de ploeg zelfs aan zeventig procent iets bij"

Faris Haroun staat opnieuw op het trainingsveld. Drie weken nadat hij zijn arm brak tegen Eupen.

“Ik ga nog niet te zot doen de eerste dagen, maar ik mag in principe opnieuw alles doen”, vertelde de middenvelder in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Binnen dit en twee weken hoop ik weer helemaal in orde te zijn. Zonder tegenslag moet ik de eerste wedstrijd na de winterstop halen.”

Tegen Cercle Brugge zou Haroun op het Antwerp-middenveld wel eens gezelschap kunnen krijgen van Steven Defour. Dat is alleszins het duo dat coach László Bölöni voor ogen heeft.

"Het is goed dat Steven opnieuw fit is. Zelfs aan zeventig procent brengt hij de ploeg iets bij", aldus Haroun. "We kennen elkaar al zo lang. We zaten samen bij Genk, verbleven in hetzelfde pleeggezin, gingen samen naar school en op internaat. Natuurlijk speel ik graag met hem.”

“Een speler met kwaliteiten en inzicht: dan komt alles vanzelf. Maar ik heb dat bijvoorbeeld ook met Alexis De Sart. Het is genieten om met zulke spelers samen te spelen."