Slecht nieuws voor Anderlecht? Definitieve overgang van Chadli lijkt steeds verder weg

Slecht nieuws voor RSC Anderlecht. De gesprekken met AS Monaco zitten muurvast. Ondertussen heeft zich nog een club gemeld voor de Rode Duivel.

Michael Verschueren had al enkele informele gesprekken met vertegenwoordigers van AS Monaco. RSC Anderlecht wil zo snel mogelijk werk maken van de definitieve transfer van Nacer Chadli. Lees: vóór zijn prijs in de hoogte schiet.

De Monegasken houden de boot af. De prestaties van Chadli kunnen zijn marktwaarde alleen maar doen stijgen. En stel je maar eens voor dat de flankaanvaller zich laat zien op het EK, waar de Rode Duivels toch één van de favorieten zijn. Monaco wil de geïnvesteerde veertien miljoen euro terugverdienen.

Amerikaanse dollars of familiegeluk?

Ondertussen wil ook Inter Miami zaken doen met Monaco. De nieuwe club van David Beckham ziet wel wat in Chadli. En Anderlecht kan natuurlijk niet op tegen de Amerikaanse dollars. Het is dus hopen dat Chadli zelf dichtbij de familie in België wil blijven...