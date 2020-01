Lukaku binnenkort herenigd met zijn aanvoerder van bij Man United? Besprekingen aan de gang

Internazionale wil voor de derde keer op nog geen jaar tijd zaken doen met Manchester United. Eerder plukte het al Romelu Lukaku en Alexis Sanchez weg uit Engeland, nu willen de Milanezen hetzelfde doen met Ashley Young.

Inter Milaan gaat dus voor een derde overbodige speler van Manchester United. Het zou ondertussen al rond de tafel hebben gezeten met de aanvoerder van de 'Red Devils'. Dat bevestigen BBC en Sky Sports.

De 34-jarige Young is geen onbetwist basisspeler meer bij Man United, maar als hij start, dan draagt hij wel de aanvoerdersband. De kans is reëel dat de onderhandelingen over een deal voor volgend seizoen gingen. Solskjaer immers heeft laten optekenen dat het team niet verzwakt uit de mercato wil komen én Young is einde contract op 30 juni.

Inter kan hem dus gratis inlijven op 1 juli. Dan is de 39-voudige inernational al wel 35 jaar. Young is al sinds 2011 in dienst bij de club. Hij droeg het shirt van Manchester United bij 261 gelegenheden.