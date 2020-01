De terugkeer van Anthony Vanden Borre is geen verrassing voor Olivier Deschacht: "Hij is een leidersfiguur"

Na enkele maanden individueel trainen besloot Anderlecht om Anthony Vanden Borre mee te nemen op winterstage. Ex-ploegmaat Olivier Deschacht twijfelt niet aan de kwaliteiten van de rechtsback en gaf meer uitleg bij de ochtend op Radio 1.

Het nieuws van enkele maanden geleden dat Anthony Vanden Borre terugkeerde naar Anderlecht was asboluut geen verrassing voor Olivier Deschacht. De speler van SV Zulte Waregem gelooft dan ook rotsvast in de kwaliteiten van de ex-Rode Duivel: "Hij is een goede vriend van Vincent Kompany en een beetje de speler van Frank Vercauteren. Hij is een leidersfiguur en jonge gasten kijken naar hem op. Volgens mij is hij misschien wel de beste jeugdspeler ooit van Anderlecht. Hij heeft bijzonder veel talent."

Deschacht denkt ook dat Vanden Borre fysiek terug klaar is voor de strijd: "Hij heeft vijf maanden getraind en dat is bijzonder lang. Hij is sowieso van nature heel erg sterk. Ik hoop dat hij zijn kans zal krijgen al twijfel ik daar wel wat over. Paars-wit heeft al aanwinst Murillo en Luckassen voor de rechtsback dus is Anthony nu derde keuze. Het is afwachten of hij wel echt zal spelen."