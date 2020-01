Goed nieuws: alle refs geslaagd voor fysieke testen

En de scheidsrechters en assistenten uit de Jupiler Pro League en Proximus League deden het goed: alle refs legden de testen succesvol af. "Een bevestiging dat de inspanningen die ons Professional Refereeing Department doet vruchten afwerpt", laat de KBVB in een persbericht weten.

Vorig seizoen slaagde Frederik Geldhof niet in zijn fysieke testen, waardoor hij enkele maanden geen matchen mocht leiden in 1A en 1B.

De winterstage gaat ook donderdag en vrijdag verder. Dan staan onder meer een videotest en VAR-training op het programma voor onze refs.

🏃‍♂ Our referees all passed their 2020 physical tests 💪🤩 pic.twitter.com/Fm8y0y0gRe