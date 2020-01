Solskjaer na kansloze nederlaag tegen Manchester City: "We lieten ons hoofd hangen"

Dinsdagavond ging Manchester United met 1-3 onderuit tegen stadsrivaal Manchester City in de heenmatch van de halve finale van de League Cup. Coach Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat zijn team mentaal sterker zal worden.

"Wat we van de 0-1 tot de rust hebben laten zien was het slechtste van het volledige seizoen", vertelde Solskjaer na afloop. "Onze hoofden gingen naar beneden en we maakten beslissingen die we normaal niet zouden maken. Ik moest bij de rust echt ingrijpen."

Man City speelde zelfs zonder echte diepe spits (Agüero en Jesus zaten op de bank) en maakte toch drie goals voor de pauze. Erna speelde Man United wel wat beter: "Dit jonge team is aan het leren en de ervaring moet dan ook blijven plakken. Toen Matic erbij kwam, liep het wat beter en dat geeft me toch wat geloof met het oog op de return."