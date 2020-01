Anderlecht-youngster op weg naar Serie A?

Anderlecht wil tijdens de wintermercato zijn spelerskern doen slinken. Enkel zware contracten mogen vertrekken. Hetzelfde geldt voor youngsters die nauwelijks aan de bak komen, zoals Thierry Lutonda.

Over het talent van Thierry Lutonda (19) valt niet te discussiëren, maar toch komt de flankspeler nauwelijks aan spelen toe bij paars-wit. Hoewel hij zich in de voorbereiding in positieve zin liet opmerken, kwam hij in de Jupiler Pro League niet verder dan 8 minuten, op de openingsspeeldag tegen Oostende.

In dit Anderlecht lijkt hij te offensief als back, en kan hij niet op tegen de concurrentie als flankaanvaller. Hierdoor moet Lutonda wellicht Anderlecht deze winter verlaten om elders aan spelen toe te komen. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio (Skysports) zou Atalanta Bergamo interesse tonen.

Michael Verschueren zou in Milaan zijn om een eventuele overgang naar de club van Timothy Castagne te bespreken. Eerder uitte datzelfde Atalanta, dat zich plaatste voor de volgende ronde in de Champions League, zijn interesse in Elias Cobbaut.