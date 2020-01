Ilaimaharitra spreekt voor het eerst na racisme-geval: "Lardot niet meer gehoord, maar ..."

Het was een van de meest ontluisterende beelden van 2019 op de Belgische voetbalvelden: een totaal ontredderde Marco Ilaimaharitra na de match tussen KV Mechelen en Charleroi. Nu is hij teruggekomen op de hele zaak.

Marco Ilaimaharitra kreeg te maken met racisme in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Charleroi. De dader kreeg een stadionverbod van 17 maanden opgelegd door De Kakkers.

Alles vergeten

"Hij hoorde niet thuis in een voetbalstadion. Als het kan helpen om zijn mentaliteit te verbeteren, zoveel te beter. En anders jammer, maar ik moet verder met mijn leven. Ik ben eroverheen. Toen ik mijn kindje knuffelde na de match thuis, ben ik alles vergeten."

De speler van Charleroi kreeg in de bewuste fase ook nog een gele kaart van ref Lardot: "Ach, we waren al niet de beste vrienden. Ik heb hem sindsdien niet meer gehoord, maar ik neem hem niets kwalijk. Als ik hem zie, zal ik laten merken dat er niets is blijven hangen."