63-voudig Rode Duivel laat geen spaander heel van arbitrage: "Het is geen toeval dat er nog altijd geen enkele Belgische scheidsrechter een serieuze internationale match fluit"

De Belgische scheidsrechters kregen de voorbije maanden een pak te verduren. Twijfelachtige beslissingen, de VAR die niet altijd een hulp is geweest,... Marc Degryse doet er echter nog een schepje bovenop.

“Ik vind onze scheidsrechters niet goed”, is Marc Degryse keihard in Het Laatste Nieuws. “Neem nu Bram Van Driessche in Standard - KAA Gent. Mehdi Carcela moet toch twee keer rood krijgen? En dan komt Tim Pots achteraf nog uitleggen dat het geen rode kaart is. Komaan, zeg!”

En Degryse doet er nog een schepje bovenop. “Frank De Bleeckere en de anderen mogen in het Professional Referee Department zoveel roepen als ze willen, maar ik zie geen verbetering. Het is geen toeval dat er nog altijd geen enkele Belgische scheidsrechter een serieuze internationale match fluit.”