Oude bekende wil de concurrentie aangaan met Owusu: "Gentse ruit past perfect bij mij"

Eric Smith keerde eind december terug naar AA Gent na een uitleenbeurt aan het Noorse Tromsø. Hij vertrok mee op stage met de Buffalo's en droomt van meer.

De Zweed die woensdag zijn 23e verjaardag vierde, groeide in Noorwegen meteen uit tot een basispion. “Het belangrijkste was dat ik kon spelen”, vertelde hij tegenover Het Laatste Nieuws.”

“Sinds ik in de zomer van 2018 naar Gent kwam, was ik veel geblesseerd. Daardoor speelde ik nauwelijks. Tromsø miste wat kwaliteit, maar ik was al blij dat ik zoveel speelde. Mentaal was dat héél belangrijk. Ik kreeg opnieuw energie en vond weer plezier op het veld. Ik ben dan ook blij dat ik het gedaan heb.”

"De eerste matchen speelde ik nog als nummer acht, maar daarna werd ik defensieve middenvelder. Omdat Tromsø meestal niet zo dominant was, kreeg ik gelegenheid genoeg om mijn beste kwaliteiten boven te halen. Ook in die zin was het een goeie zet."



Smith hoopt samen met wintertransfer Sulayman Marreh Elisha Owusu het vuur aan de schenen te leggen: "Ik voel me klaar en wil mij tonen als ik daar de kans toe krijg. De ruit waarmee AA Gent speelt, past perfect bij mij. Het is aan de coach om te beslissen, maar ik kijk ernaar uit om in dat systeem om de 'zes' te spelen. Fysiek voel ik me nu sterker dan voordien. Ik ben nu beter voorbereid op wat komen moet."