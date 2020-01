Franky Vercauteren heeft een erg duidelijk plan met Vanden Borre: "Dat is het doel van deze stage"

RSC Anderlecht wil op winterstage in Spanje zich voorbereiden op het tweede deel van het seizoen. En dat doet het mét Anthony Vanden Borre.

Franky Vercauteren verraste enigszins door Vanden Borre mee te nemen op winterstage met Sporting Anderlecht.

Doel van de stage

Maar dat is met een duidelijk doel: hem zo snel mogelijk aan spelen laten komen: "Of hij deze maand zal spelen in competitie? Dat is het doel van deze stage", aldus de oefenmeester van paars-wit bij Het Laatste Nieuws.

"We hebben geen interesse om de zaken lang uit te stellen. We weten de weg die hij heeft gevolgd en we willen hem zaterdag laten spelen, anders zou hij niet gekomen zijn hier op stage."