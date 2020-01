🎥 Verdediger scoorde mooiste goal van 2019 bij OHL en het is een echt pareltje

2019 is een jaar van sportieve ups en downs geweest voor OH Leuven, met de play-downs als absoluut dieptepunt en de periodetitel als hoogtepunt. Dat de goal van het jaar in die eerste periode van dit seizoen viel, hoeft niet te verwonderen.

De Vlaams-Brabantse club maakte via de officiële kanalen bekend welk Leuvens doelpunt het mooiste van 2019 was. Die eer valt te beurt aan Sascha Kotysch. De Duitse centrale verdediger nam een hakje van Van Hyfte meteen op de slof en de bal verdween pardoes achter doelman Vanhamel tegen het net. OH Leuven gaf die match een flinke mentale tik aan Beerschot en het won later de eerste periode. De goal willen we u uiteraard niet onthouden. Dit is de goal van 2019!🤩



👍 voor meer van dat!#samensterker pic.twitter.com/eg1Xn2DkLh — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) January 10, 2020