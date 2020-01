Eupen haalt het van grote Nederlands club in oefenwedstrijd: Musona belangrijk met assist

Eupen wordt geconfronteerd met een aantal spraakmakende tegenstanders op zijn traditionele trainingskamp in Doha, waar de Panda's, na het verlies van Ajax Amsterdam, nu hebben gewonnen van PSV Eindhoven.

Knowledge Musona, die deze winter door AS Eupen wordt getest, heeft zijn vaardigheden al aan de Panda's kunnen tonen: De aanvaller gaf een assist aan Milicevic. Jeffrey Bruma maakte nog gelijk, maar in de tweede helft was een doelpunt van Ciampichetti genoeg om Eupen een 2-1 overwinning te schenken. Het zal uiteraard een boost van vertrouwen zijn voor de herstart.

De Belgische clubs doen het duidelijk goed tegen PSV. Club Brugge won gisteren met dezelfde uitslag. Deze wedstrijd was ook in Doha. Eupen speelde ook al tegen Ajax, maar deze wedstrijd konden ze niet winnen. Het werd 2-0 voor de Nederlandse club.