Alsof de duivel ermee gemoeid is: Anderlecht ziet zijn laatste spits geblesseerd uitvallen

Het is te hopen voor Anderlecht dat het niet te erg is of paars-wit dreigt tegen Club Brugge zonder echte spits te moeten spelen. Kemar Roofe moest in de oefenmatch tegen Livingston geblesseerd het veld verlaten.

Roofe moest in het tweede halfuur (de match duurde drie keer 30 minuten) vervangen worden met een kuitblessure. Hoe erg het is, weten we wel nog niet. De Engelsman was nog de enige overgebleven spits, als we de 18-jarige Antoine Colassin even niet meetellen. Anderlecht verhuurde Isaac Thelin, maar is op zoek naar extra aanvallende versterking. Zonder veel financiële middelen is dat echter een moeilijke zoektocht.