Westerlo wint verdiend tegen onmondig Lommel

Na een slaapverwekkende eerste helft barstte de wedstrijd pas in de loop van de tweede helft los. Westerlo kwam -onder meer via een fantastische knal van Bruls- op 2-0. Lommel redde de eer, maar kon geen aanspraak maken op een punt.

De eerste helft was een langgerekte studieronde. Westerlo eiste het meeste balbezit op, maar het ontbrak de Kemphanen aan ideeën om de Lommelse defensie uit verband te spelen. Van Eenoo probeerde met een flauw schotje met rechts. Voor het overige dreigde Westerlo enkel op stilstaande fases in de eerste helft.

Lommel speelde zeer gedisciplineerd, maar kon in balbezit amper dreigen. Krizan probeerde van dichtbij en Aabou trapte vlak voor rust wild over.

Westerlo probeerde na de rust de druk op te voeren. Dat resulteerde in enkele afstandsschoten en een kans voor Abrahams, die op het uur na een knappe aanval op Svedkauskas besloot. Bob Peeters probeerde met de inbreng van Stephen Buyl voor de kentering te zorgen, maar dat was niet het geval.

Twintig minuten voor tijd viel de 1-0 dan toch. Bruls trapte voorbij alles en iedereen, maar aan de tweede paal kon Van Eenoo de bal binnenglijden. Westerlo rook bloed en dreigde nog enkele keren, vaak onder impuls van Bruls. Het was dan ook niet toevallig Bruls die de wedstrijd tien minuten voor tijd de wedstrijd in een beslissende plooi legde met een fantastisch afstandsschot.

Even later kwam er terug spanning in de match nadat Krizan in de rebound de aansluitingstreffer kon scoren. Lommel zette alles op alles, maar kwam niet meer aan de gelijkmaker.

Westerlo pakte dan ook verdiend de drie punten na een matige pot voetbal. De ploeg van Bob Peeters is na deze zes op zes terug volop in de running voor de tweede periode.