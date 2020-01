Wie is uw Gouden Schoen? Volgt Vanaken zichzelf op, een tweede trofee voor Mbokani of gaat een outsider ermee aan de haal?

Op woensdag 15 januari wordt de Gouden Schoen uitgereikt aan de beste voetballer van het voorbije kalenderjaar. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Hans Vanaken en ook nu behoort hij tot het kransje der favorieten. Vindt u dat hij opnieuw de beste was in 2019, of was er iemand beter volgens u?

Het lijkt een tweestrijd te zullen worden tussen Dieumerci Mbokani en Hans Vanaken. Antwerp teert al het hele jaar op de doelpunten van de Congolees, die ondanks zijn leeftijd (34) een voorhoede op zichzelf vormt. Nu hij een volledige voorbereiding heeft meegemaakt met de club, krijgen maar weinig verdedigers vat op hem.

Hans Vanaken ging in 2019 gewoon op zijn elan van 2018 verder. Nu heeft hij bij Club zelf wel wat meer concurrentie dan vorig jaar. De kans dat Vormer, Diatta of Mignolet punten afsnoepen van de Limburger is niet gering.

Elk jaar zijn er natuurlijk nog enkele outsiders. Jonathan David scoort aan de lopende band bij KAA Gent en het zou weleens zijn laatste kans op de trofee kunnen zijn. Wie zegt dat hij na volgende zomer nog in de Belgische competitie speelt? Ook de terugronde van Ruslan Malinovskyi bij Genk mogen we niet vergeten, of de geniale ingevingen van Lamkel Zé.

Op 15 januari kennen we de beste voetballer van 2019, maar we willen uiteraard ook weten wie volgens u de uitblinker van het voorbije jaar was. Stemmen kan in de onderstaande poll.