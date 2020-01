Eindelijk: Antwerp haalt uit en heeft wintertransfer te strikken

Antwerp wil zich zeker ook gaan versterken tijdens de wintermercato, al is er tot op heden nog geen transfer helemaal rond. Het duurt allemaal wat langer dan verwacht.

Antwerp heeft al een paar weken ene Ava Dongo op het oog. De 23-jarige Congolese verdediger speelt in eigen land bij AS Vita.

Medische testen

Normaliter kon hij deze week al aansluiten op winterstage, maar dat gebeurde uiteindelijk niet omdat er geen overeenkomst was met zijn huidige club.

Ondertussen lijkt een en ander wél in orde. De speler is volgens Het Nieuwsblad eindelijk in België en zal een contract tekenen op De Bosuil - behoudens een probleem bij de medische testen, die eerstdaags volgen.