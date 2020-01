Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 7 van de tweede periode kozen we in doel voor Theo Defourny. De nieuwbakken keeper van Sporting Lokeren - overgekomen van Tubeke - was meteen man van de match voor zijn ploeg in een knappe overwinning bij Virton.

Verdediging

In de verdediging posteren we op de flanken Van Den Bogaert - zoals steeds veel aanvallende intenties bij Westerlo - en Camargo, die scoorde namens Roeselare. Centraal viel Holmes op, de jongeling van de West-Vlamingen die de verdediging leiding gaf. Ook Bitsindou was van waarde voor zijn ploeg met een stevige organisatie.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Killian Overmeire, die na heel lange maanden vol blessureleed opnieuw grinta in Sporting Lokeren pompte. Hopelijk voor hem kan hij op deze manier verder gaan. Joren Dom scoorde in een sterk eerste kwartier voor Beerschot, Keita was de man die heel vaak de bal afsnoepte van een Brusselaar in Union - OHL.

Aanval

Op de flanken kiezen we voor Brüls (1 doelpunt en 1 assist) en Ferber (1 doelpunt, heel sterk ingevallen voor Union). In de punt maakte niemand echt veel indruk, maar het doelpunt van de ingevallen Perbet was héél belangrijk.

Dat levert dan onderstaand elftal op: