🎥 Kompany: "Manchester City wint dit jaar de Champions League"

Vincent Kompany probeerde daar een uitleg voor te vinden in een gesprek met Eleven Sports: “Ik kan gerust zeggen dat de eerste pakweg acht jaar dat ik voor City speelde de Champions League nooit echt een prioriteit was.”

“We wouden de Premier League en de FA Cup winnen, wouden vooral Manchester United en Liverpool kloppen. Maar de laatste jaren is dat veranderd. Nu wil City absoluut de Champions League winnen.”

Op de vraag of de Citizens dit jaar de beker met de grote oren kunnen winnen, antwoorde de Anderlecht-kapitein duidelijk: “Ik zou geen pond durven inzetten op het tegendeel.”

Aangezien de Premier League dit jaar zonder ongelukken voor Liverpool is, moet City wel alles op alles zetten in de Champions League. De EFL Cup en FA Cup lijken dit seizoen hooguit een troostprijs.

🏆 | "The Club is desperately hungry for the #UCL... I wouldn't bet a pound against them winning it this year"



Vincent Kompany believes #MCFC can be crowned Champions of Europe! pic.twitter.com/WRXQpplX38