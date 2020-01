Ceulemans ziet twee kandidaten voor 'Belofte van het Jaar' (en een derde voor de toekomst)

Wie wordt de opvolger van Wesley Moraes op de Gouden Schoen. De Braziliaan werd vorig seizoen verkozen tot 'Belofte van het Jaar'. Dit jaar lijkt het tussen een Belg en een Canadees te gaan.

Waarbij de weegschaal toch vooral lijkt over te slaan aan de kant van de bijna 20-jarige groeidiamant van AA Gent, Jonathan David. Wat de Canadese aanvaller liet zien het afgelopen jaar getuigde van meer regelmaat dan bij zijn concurrent uit Anderlecht, Yari Verschaeren.

"In het begin van het jaar was ik erg onder de indruk van Verschaeren, maar in het nieuwe seizoen is hij teruggevallen. David stond er een heel jaar", analyseert Jan Ceulemans voor ons. "Verschaeren is misschien te snel Rode Duivel geworden. Dat verandert toch de manier waarop men naar je kijkt. Men vergeet al snel de leeftijd, want je moet als international altijd presteren."

De derde

"Maar dat zijn alle twee mannen met een grote toekomst. Daarnaast zie ik er nog eentje..." Ceulemans heeft het dan over een jongen die op de rand van de doorbraak staat bij... Club Brugge. "Charles De Ketelaere ja. Die jongen heeft goeie voeten en toont persoonlijkheid op het veld."