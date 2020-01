Vader van Michel Vlap gaat opnieuw aan de slag als hoofdcoach

Jan Vlap heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het voetbal. De vader van Anderlecht-middenvelder Michel neemt na dit seizoen het roer over als T1 van ONS Sneek.

De Nederlander was er tussen 2010 en 2013 al aan de slag als hoofdcoach.

“Ik ben erg blij om weer terug te keren op het oude, maar vertrouwde nest”, vertelde Jan op de clubsite van de Nederlandse derdeklasser. “Samen werken aan een gezamenlijke ambitie, daar kijk ik erg naar uit. Met een jonge, maar vooral ambitieuze selectie en de club gaan we bouwen aan een mooie toekomst voor ONS Sneek”.

Jan werd begin dit jaar bekend in België na een reeks tweets over Anderlecht. De laatste maanden zwijgt zijn toetsenbord over paars-wit.