Antwerp FC kan binnenkort ook contractverlenging van deze sterkhouder aankondigen

Antwerp FC hoopt de komende maanden eindelijk plezier te beleven aan Steven Defour. De middenvelder speelt dan weer voor een nieuw contract. Al zal dat laatste geen probleem zijn.

Het contract van Steven Defour was er namelijk eentje voor één seizoen. De middenvelder bracht zijn tijd op de Bosuil vooral door in de lappenmand, maar lijkt nu klaar om te knallen.

“Over mijn contract zal er niet te veel discussie zijn”, aldus Defour in Het Laatste Nieuws. “Ik moet de komende maanden fit blijven. Ik zie in dat geval ook geen enkele reden om niet bij te tekenen. Ik voel me goed bij Antwerp.”