Heeft Standard met Dragus nog een joker achter de hand in de titelrace?

Dertien minuten, waarvan acht in de beker; langer dan dat heeft Denis Dragus nog niet op het veld gestaan bij de hoofdmacht van de Rouches. Om zijn talent te beoordelen, moeten we zijn prestaties van bij Jong Roemenië en Standard B erbij nemen.

Denis Dragus is een echte belofte van het Roemeense voetbal. Op het EK U21 vorige zomer was hij er niet bij wegens blessure, maar in totaal staat zijn teller voor Jong Roemenië op twee doelpunten, waaronder een echte beauty tegen België. Ook op clubniveau weet de 20-jarige aanvaller de goal staan. Bij Viitorul scoorde hij 13 keer in 57 matchen.

Zijn techniek en veelzijdigheid zijn Dragus' beste eigenschappen. Hij staat zijn mannetje als centrumspits, maar even goed op beide vleugels. Een goede balbehandeling en zijn snelheid helpen hem bij het uitschakelen van een tegenstander. Onderstaande video is daar het bewijs van:

Waarom speelt zo'n jonge, talentvolle knaap dan niet? Wel, het schoentje wringt op twee plaatsen. In de defensieve omschakeling pikt hij nog te vaak zijn momenten uit én, nog belangrijker, hij wil soms iets te graag zelf het verschil maken. Dat zijn nu net twee zaken die heel gevoelig liggen bij Michel Preud'homme.

Die karakteristieken zijn misschien wel toe te schrijven aan zijn jeugdigheid. Toch heeft MPH in de eerste seizoenshelft weinig vertrouwen geschonken aan zijn jonge aanvaller. Alle competities samen speelde hij ... 13 minuten. Als hij dan toch een keertje zijn techniek kon tentoonspreiden, dan kreeg hij geen kans om te bevestigen, of dan wou hij het juist forceren door te veel alleen te spelen.

Op naar meer speelminuten?

Bij de reserven van Standard komt Dragus wel aan spelen toe. In de match tegen Dortmund leverde hij een goede prestatie af op de flank. Hij creëerde gevaar, schoot goed naar doel en schakelde meermaals zijn mannetje uit. In de volgende match, tegen Zwolle, viel hij pas in de 86e minuut in. Toch scoorde hij, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Voorlopig is Dragus dus nog een nobele onbekende in de Belgische competitie, maar misschien kennen we hem binnen enkele maanden al veel beter. Dan zal hij toch eerst Michel Preud'homme van zijn potentieel moeten overtuigen.