Mbokani of Vanaken? Eric Van Meir voorspelt de winnaar van de Gouden Schoen

Voor wie er nog aan twijfelt, de Gouden Schoen wordt een tweestrijd tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani. Beide spelers gaan voor hun tweede trofee. Analist Eric Van Meir ziet toch een topfavoriet tussen de twee spelers die erg beslissend zijn voor hun club.

"Ik denk dat Hans Vanaken gaat winnen", stak de analist van wal. "Hij heeft twee goede seizoenshelften gespeeld. Eerst als vicekampioen, dan als fiere leider", onderbouwde hij zijn keuze voor de Brugse spelmaker.

In de eerste ronde zal Vanaken veel punten scoren, denkt Van Meir. "Daarin gaan de spelers van Genk -Trossard, Samatta en Malinovskyi- veel punten van elkaar afsnoepen. En in de laatst zes maanden vond ik Vanaken erbovenuit steken, samen met Dieumerci Mbokani", nam hij de grote uitdager van Vanaken erbij.

"Samen gaan ze, terecht, veel punten halen in de tweede stemronde. Ook Mignolet zal wel wat stemmen verzamelen. En Jonathan David, die ik over heel 2019 erg sterk vond spelen, is een outsider. Maar als Vanaken wint dan is het een terechte winnaar", besloot hij. Straks weten we of Van Meir het bij het rechte eind had.