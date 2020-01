Voor deze twee clubiconen is het duidelijk: "Wat hij nog presteert" en "Het bewijs dat ze volledig verrezen zijn"

Het kan zomaar eens gebeuren dat vanavond voor de derde keer in de geschiedenis de Gouden Schoen naar een speler van Antwerp gaat. Dieumerci Mbokani dingt naar zijn tweede trofee. Dat weten ook Paul Bistiaux, ex-secretaris van Antwerp, en Patrick Goots, een levende legende.

Het is al 54 jaar geleden dat ze op Antwerp nog eens een Gouden Schoen hebben weten rondlopen. Wilfried Van Moet was de laatste speler die in de kleuren van Antwerp verkozen werd tot beste speler een het kalenderjaar (1966).

"Het is ongelooflijk hoe dit Antwerp volledig herrezen is. Dat bewijst het nu nog maar eens met Dieu als grote kanshebber. Het kan het voetbal in Antwerpen enkel maar ten goede komen", vertelt Paul Bistiaux, jarenlang secretaris van The Great Old.

Goots treedt hem daarin bij. "Als hij wint dan is dat een geweldige zaak voor de hele club en iedereen die ermee verbonden is. Vanaken is sowieso de grootste uitdager, maar Mbokani verdient hem. Wat hij op zijn 34-jarige leeftijd nog allemaal presteert..."