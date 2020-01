'Samatta trekt voor tien miljoen naar Aston Villa en wordt ploegmaat van Wesley en Engels'

Na weken en maanden vol speculatie gaat het er nu toch van komen. Ally Samatta staat namelijk op het punt om Racing Genk te verlaten voor Aston Villa. De spits zal de eerste Tanzaniaan ooit worden in de Premier League.

Volgens Het Laatste Nieuws trainde Ally Samatta deze ochtend nog mee bij Racing Genk, maar staat hij toch op het punt om te vertrekken naar Aston Villa. Hij moet in Birmingham de zwaar geblesseerde Wesley (ex-Club Brugge) vervangen. Verder staan ook nog onder meer Lovre Kalinic (ex-AA Gent), Björn Engels (ex-Club Brugge), Marvelous Nakamba (ex-Club) en Hassan Trézéguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) er op de loonlijst.

Eerder polste al een club uit het Midden-Oosten bij Racing Genk, maar Samatta zag zo'n transfer zelf niet zitten. Afgelopen seizoen was de Tanzaniaan een bijzonder belangrijke pion in het titeljaar van Racing Genk. Hij kwam tot 32 doelpunten in 51 wedstrijden. Dit seizoen maakte hij drie doelpunten in de groepsfase van de UEFA Champions League. Vermoedelijk volgt later vandaag nog de officiële bevestiging.