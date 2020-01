Zet Clement deur open voor vertrek van Vossen? "Daar liggen zijn kwaliteiten niet"

Het is voorlopig niet het seizoen van Je Vossen. De spits van Club Brugge mocht nog maar twee keer invallen.

Vossen haalde nog maar vier keer de bank en verzamelde amper 77 minuten verspreid over twee invalbeurten. Niets om vrolijk van te worden voor een speler met zijn staat van dienst.

Het is best mogelijk dat Vossen elders op zoek gaat naar speelminuten. Philippe Clement had het even over zijn spits in aanloop naar de topper tegen Anderlecht.

"Ik ben heel tevreden van Jelle", vertelde Clement. "Zowel op training als in de groep. Maar het is voor hem moeilijk als nummer negen in een 4-3-3. Daar liggen zijn kwaliteiten niet."

"Vossen moet als tweede spits in een 3-5-2 spelen, maar we hebben ook Percy Tau en Siebe Schrijvers. Dat is heel zware concurrentie."

Het wordt alleszins uitkijken waar Vossen op 1 februari speelt.